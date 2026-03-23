Policja sprawdza, czy powitanie wiosny w Wolinie odbyło się zgodnie z przepisami

Policja przygląda się powitaniu wiosny w Wolinie. Gminna impreza odbyła się przy wieży widokowej, w parku miejskim.

Był pokaz laserowy, muzyka i fajerwerki. Użycie elementów pirotechnicznych nie było jednak zgłoszone policji.



- Wykorzystanie materiałów pirotechnicznych podczas wydarzeń publicznych powinno być wcześniej uzgodnione z policją bądź Państwową Strażą Pożarną. W tym przypadku będziemy analizować okoliczności zdarzenia oraz podejmiemy stosowne czynności w kierunku ustalenia, czy doszło do naruszenia obowiązujących przepisów - mówi aspirant Izabela Kik z komendy powiatowej w Kamieniu Pomorskim.



W sieci pojawiły się liczne nagrania, które dokumentują pokaz z laserami i fajerwerkami. Odbył się on w niewielkiej odległości od drewnianej wieży widokowej, a także drzew rosnących w parku.



Zastrzeżenia do takiej lokalizacji ma Monika Klimowicz-Kominowska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jak mówi, organizowanie takiego wydarzenia szczególnie w okresie lęgowym jest skandaliczne.



- Jest tam rzeka, jest tam gęsty las, wysokie stare drzewa, więc na pewno są tam ptaki, które już rozpoczęły sezon lęgowy. W takim momencie wprowadzanie jakiegokolwiek zaburzenia, czy jakiejkolwiek formy hałasu, czy też takiego pokazu światło-dźwięk nawet, jest po prostu zbrodnią na tym ptasim świecie - podkreśliła.



Próbowaliśmy się skontaktować w tej sprawie z władzami Wolina. Burmistrz nie chciała z nami rozmawiać, odsyłając do sekretarza gminy.



Wysłaliśmy do niego pytania m.in. o to, w jaki sposób zadbano o bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, a także czy organizowanie pokazu fajerwerków było w tym miejscu zasadne.

Czekamy na odpowiedź.



