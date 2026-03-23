Policja sprawdza, czy powitanie wiosny w Wolinie odbyło się zgodnie z przepisami

Region Weronika Łyczywek

Zdjęcie poglądowe. Fot. pixabay.com / nguyentuanhung (CC0 domena publiczna)
Policja przygląda się powitaniu wiosny w Wolinie. Gminna impreza odbyła się przy wieży widokowej, w parku miejskim.
Był pokaz laserowy, muzyka i fajerwerki. Użycie elementów pirotechnicznych nie było jednak zgłoszone policji.

- Wykorzystanie materiałów pirotechnicznych podczas wydarzeń publicznych powinno być wcześniej uzgodnione z policją bądź Państwową Strażą Pożarną. W tym przypadku będziemy analizować okoliczności zdarzenia oraz podejmiemy stosowne czynności w kierunku ustalenia, czy doszło do naruszenia obowiązujących przepisów - mówi aspirant Izabela Kik z komendy powiatowej w Kamieniu Pomorskim.

W sieci pojawiły się liczne nagrania, które dokumentują pokaz z laserami i fajerwerkami. Odbył się on w niewielkiej odległości od drewnianej wieży widokowej, a także drzew rosnących w parku.

Zastrzeżenia do takiej lokalizacji ma Monika Klimowicz-Kominowska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jak mówi, organizowanie takiego wydarzenia szczególnie w okresie lęgowym jest skandaliczne.

- Jest tam rzeka, jest tam gęsty las, wysokie stare drzewa, więc na pewno są tam ptaki, które już rozpoczęły sezon lęgowy. W takim momencie wprowadzanie jakiegokolwiek zaburzenia, czy jakiejkolwiek formy hałasu, czy też takiego pokazu światło-dźwięk nawet, jest po prostu zbrodnią na tym ptasim świecie - podkreśliła.

Próbowaliśmy się skontaktować w tej sprawie z władzami Wolina. Burmistrz nie chciała z nami rozmawiać, odsyłając do sekretarza gminy.

Wysłaliśmy do niego pytania m.in. o to, w jaki sposób zadbano o bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, a także czy organizowanie pokazu fajerwerków było w tym miejscu zasadne.
Czekamy na odpowiedź.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Weroniki Łyczywek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
Najczęściej czytane

  1. Komisja radnych za Strefą Czystego Transportu w Szczecinie
    (od 18 marca oglądane 6460 razy)
  2. Nowy głos w tramwajach i autobusach
    (od 19 marca oglądane 2499 razy)
  3. Noc bez prądu dla części Szczecinian
    (od 19 marca oglądane 2414 razy)
  4. Specjaliści w fabryce Polimerów i ZCh Police. Szef Solidarności alarmuje
    (od 18 marca oglądane 2315 razy)
  5. Moderusy Gamma wyjechały na jazdy próbne
    (od 17 marca oglądane 2226 razy)
radioszczecin.tv

Ptasi rynek nieruchomości rośnie. Jest popyt, są i... mieszkania [WIDEO, ZDJĘCIA]
Lalkarze mają swoje święto [WIDEO, ZDJĘCIA]
Niemiecki kierowca jechał pod prąd drogą ekspresową S3 [WIDEO]
Arkadiusz Marchewka
Kuba Wnuk
Weekendowe spotkanie z fachowcami od budownictwa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty