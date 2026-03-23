Zachodniopomorskie. Więcej hospitalizacji po zakażeniu koronawirusem

Prawie dwa razy więcej potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce i wzrost hospitalizacji w regionie.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Choć w Zachodniopomorskiem mamy mniej przypadków niż w ubiegłym roku, to widać znaczny wzrost liczby osób, które w wyniku zakażenia trafiają do szpitala.- Obserwujemy wyraźny wzrost liczby hospitalizacji. W tym roku było ich 94, czyli niemal dwa razy więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku, kiedy odnotowano 48 takich przypadków - powiedziała Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.Lekarze mówią, że obecnie zakażenie koronawirusem przypomina infekcję górnych dróg oddechowych. Większość pacjentów zmaga się z katarem, bólem gardła, zatkanym nosem i suchym kaszlem.- Obecnie nie obserwuję, żeby Covid przebiegał ciężej niż grypa, niż przeziębienie wywołane innymi wirusami, takimi jak na przykład RSV - dodała dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska, specjalistka medycyny rodzinnej.Od 1 stycznia do 15 marca br. w Polsce wykryto ponad 22 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. W Zachodniopomorskiem to ponad 800 przypadków.