Zachodniopomorskie. Więcej hospitalizacji po zakażeniu koronawirusem

Prawie dwa razy więcej potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce i wzrost hospitalizacji w regionie.
- Obserwujemy wyraźny wzrost liczby hospitalizacji. W tym roku było ich 94, czyli niemal dwa razy więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku, kiedy odnotowano 48 takich przypadków - powiedziała Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
Lekarze mówią, że obecnie zakażenie koronawirusem przypomina infekcję górnych dróg oddechowych. Większość pacjentów zmaga się z katarem, bólem gardła, zatkanym nosem i suchym kaszlem.
- Obecnie nie obserwuję, żeby Covid przebiegał ciężej niż grypa, niż przeziębienie wywołane innymi wirusami, takimi jak na przykład RSV - dodała dr n. med. Magdalena Cubała-Kucharska, specjalistka medycyny rodzinnej.
Od 1 stycznia do 15 marca br. w Polsce wykryto ponad 22 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. W Zachodniopomorskiem to ponad 800 przypadków.
