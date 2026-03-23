Gmina Dobra: właściciele działek chcą jak najszybciej uzyskać warunki zabudowy

Kończymy prace nad planem ogólnym - mówi Radiu Szczecin zastępca wójta gminy Dobra Paweł Malinowski.

Właśnie kończą się konsultacje społeczne i na wnoszenie uwag jest już niewiele czasu.



- Te konsultacje trwają do 27 marca. No i tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że w kwietniu lub najpóźniej w maju ten plan ogólny zostanie uchwalony - zapowiedział Malinowski.



Plan ogólny gminy muszą uchwalić do końca czerwca tego roku. Bez niego gmina nie będzie mogła uchwalić nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a to w przypadku gminy Dobra poważny problem, bo do tej pory, taki plan w tej gminie istniał dla 10,5 procent jej powierzchni.



- Co jest wynikiem jednym z najgorszych w Polsce, bo średnia jest powyżej 30 proc. Co jeszcze jest najgorsze w tym wszystkim: zamiast uchwalać miejscowy plan w miejscowościach tych właśnie największych - Mierzyn, Bezrzecze, Dobra, to uchwalano po polach te miejscowe plany - dodał.



Skutek jest taki, że wiele inwestycji powstawało na podstawie warunków zabudowy.

Teraz gmina chce tę kwestię uregulować.



Z kolei właściciele działek chcą zdarzyć z realizacją swoich planów budowy domów przed uchwaleniem planu ogólnego gminy.



Liczba złożonych wniosków o wydanie warunków zabudowy wzrosła niemal trzykrotnie.



