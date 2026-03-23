Wielu pacjentów po przebytym covidzie boryka się z problemami zdrowotnymi

Bezsenność, zmęczenie, brak węchu i smaku czy problemy z pamięcią - z takimi powikłaniami nadal zmaga się wielu pacjentów, którzy przeszli zakażenie koronawirusem.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Jednym z nich jest 65-letni Jerzy. - Na covid chorował cztery lata temu, ale nadal nie odzyskał węchu.- Próbowałem to jakoś zdiagnozować. Neurolog zlecił badania bardzo różne z EEG, rezonans magnetyczny głowy... Przyprowadzono taką kurację, niestety, węch nie wrócił - powiedział.Słowa mężczyzny potwierdzają wyniki nowego polskiego badania. Pokazują one, że po czterech latach od hospitalizacji na OIOM-ie nie żyje niemal połowa pacjentów, którzy ciężko przeszli zakażenie koronawirusem. Ci, którzy przeżyli, nadal borykają się z uciążliwymi skutkami choroby.Jest wielu takich pacjentów - przyznaje dr Magdalena Cubała-Kucharska, specjalistka medycyny rodzinnej.- Te zniszczenia naprawdę mogą dotyczyć wielu tkanek i oczywiście główną ofiarą są serce, płuca, mózg... Natomiast skutki przewlekłego covidu mogą naprawdę się bardzo różnie objawiać - potwierdziła.Lekarze przyznają, że obecnie zakażenie koronawirusem przypomina infekcję górnych dróg oddechowych.