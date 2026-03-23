WSPR deklaruje: uwagi pracowników będą uwzględnione w nowych umowach

Natalia Dorochowicz.

Uwagi pracowników medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie pomogą w tworzeniu nowych projektów umów - zapewnia rzecznik prasowy WSPR, Natalia Dorochowicz.

Konsultacje zakończone w ubiegłym tygodniu dotyczyły nowych umów cywilno-prawnych, które - jak twierdzili pracownicy - miały być dla nich bardzo niekorzystne. Wszystkie zgłoszone uwagi były rozpatrywane - przekazała Natalia Dorochowicz,



- 86 proc. uwag uwzględniono w całości, 9 proc. uwag uwzględniono częściowo, natomiast 5 proc. uwag nie uwzględniono. Wszystkim uczestnikom konsultacji dziękujemy za aktywny wkład w ten proces - powiedziała.



WSPR informuje, że pracownicy przekazali 70 wiadomości z uwagami.



