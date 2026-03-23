Nie ma porozumienia między dyrekcją a pracownikami gryfińskiej Laguny

Nie ma szans na porozumienie w sprawie podwyżek dla pracowników Centrum Wodnego "Laguna" w Gryfinie, ustaliło Radio Szczecin.

Związki zawodowe chcą, aby pensje dla nieco ponad stu osób zatrudnionych na umowę o pracę wzrosły o 1400 złotych brutto miesięcznie. "Te oczekiwania są nierealne" - mówi dyrektor Laguny, Miłosz Dudkiewicz.



- Strona związkowa wystosowała takie oczekiwania, których my nie jesteśmy w stanie spełnić, żeby ta jednostka mogła przez jeszcze wiele lat normalnie funkcjonować - powiedział.



Pat trwa już od kwietnia ubiegłego roku. Wszystko przez brak woli tych, od których wszystko zależy - mówi Piotr Przymusiński reprezentujący Solidarność'80.



- Idę złożyć pismo do przewodniczącego Rady Miasta, pana Rafała Gugi, z prośbą o interwencję i odczytanie pisma na sesji Rady Miasta. Chodzi o to, że czujemy się ignorowani, a nasze postulaty są przez cały czas traktowane niepoważnie - powiedział.



Na razie basen w Gryfinie został oflagowany, ale jak mówi jedna z pracownic jednostki budżetowej gminy - niewykluczone, że spór ten przerodzi się w coś bardziej poważnego.



- Ludzie są mocno rozgoryczeni tą sytuacją i ja się obawiam, że przyjdzie taki dzień, że może zakład stanąć. Czekamy na realną kwotę, którą mógłby zaproponować pracodawca, bo uważamy, że te 3,1 proc. to jest średnio 170 zł brutto na etat, czyli umówmy się, 100 zł na rękę - wyliczała.



Centrum Wodne Laguna w Gryfinie generuje każdego roku około 6 milionów złotych strat.

Aby obiekt mógł normalnie funkcjonować, konieczne jest dofinansowanie z budżetu gminy.



