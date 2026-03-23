Były hotel Piast pod lupą Miejskiego Konserwatora Zabytków. Są postępowania administracyjne

Region Sławomir Orlik

Miejski Konserwator Zabytków Michał Dębowski. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Dwa postępowania administracyjne wszczął Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie w sprawie stanu technicznego dawnego hotelu Piast.
Właścicielem kamienicy przy pl. Zwycięstwa od sześciu lat jest jedna ze szczecińskich spółek. Budynek ze względów bezpieczeństwa jest osłonięty siatką; pięć lat temu dach pokryto folią, zabezpieczono też stropy.

- Po tylu latach te zabezpieczenia nie spełniają swojej roli, stąd został nałożony na właściciela obowiązek wykonania powtórnie tych zabezpieczeń, opracowania ekspertyzy technicznej, która by pokazała jak skuteczne, czy też może jak nieskuteczne są w tym momencie te zabezpieczenia - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji" Miejski Konserwator Zabytków, Michał Dębowski.

Właściciel nie zastosował się do zaleceń, dlatego wszczęto dwa postępowania administracyjne.

- Jedno w sprawie nałożenia decyzji nakazującej przeprowadzenia tych prac zabezpieczających, a drugie w sprawie nałożenia kary pieniężnej, nawet do 50 tysięcy złotych za niewykonanie zaleceń - dodał Michał Dębowski.

Kamienica przy pl. Zwycięstwa ma ponad 130 lat. W ostatnich latach przedstawiciele właściciela publicznie zapewniali, że powstanie tam hotel, z planów jednak nic nie wyszło. Do rejestru zabytków wpisana jest jedynie elewacja budynku.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
