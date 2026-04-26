Plany czasowego zamknięcia przejazdu kolejowo-drogowego w Krzywinie

Ważna informacja dla kierowców, którzy pokonują trasy regionu: chodzi o drogę wojewódzką nr 122 na trasie między Krajnikiem Dolnym a Pyrzycami.
Od poniedziałku czasowo zamknięty dla ruchu kierowców zostanie przejazd kolejowo-drogowy w miejscowości Krzywin. Tym samym zmotoryzowanych – w okresie prawie dwóch tygodni - czekać będą objazdy przez miejscowości Widuchowa i Lubanowo.
Zakończenie prac torowych przy przebudowie przejazdu w Krzywinie zaplanowano na piątek 8 maja.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
