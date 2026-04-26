Utrudnienia na DW nr 125

Ważna informacja dla kierowców, którzy pokonują trasy Pomorza Zachodniego: chodzi o drogę wojewódzką nr 125 na trasie pomiędzy Moryniem a miejscowością Wierzchlas.
Od wtorku czasowo zamknięty dla ruchu kierowców zostanie przejazd kolejowo-drogowy w Bielinie. Tym samym zmotoryzowanych – przez dwa kolejne dni - czekać będą objazdy.
Dla samochodów osobowych przez miejscowości Gądno i Witnica, a dla ciężarówek przez Cedynię, Chojnę i Witnicę.
Zakończenie prac torowych przy przebudowie przejazdu w Bielinie zaplanowano na 29 kwietnia.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
