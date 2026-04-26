Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Zachodniopomorskie: 47 interwencji strażaków przy wiatrołomach; 40 pożarów traw

Region Polska Agencja Prasowa

źródło: https://www.facebook.com/OSPDOLICE
Minionej doby strażacy z woj. zachodniopomorskiego podjęli 47 interwencji związanych z silnym wiatrem. Nie było osób poszkodowanych – przekazała w niedzielę rano Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie. Odnotowano też 40 wyjazdów do pożarów traw i nieużytków.
Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że w woj. zachodniopomorskim najwięcej niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych porywistym wiatrem odnotowano w pow. białogardzkim (6), Koszalinie i pow. drawskim (5), pow. goleniowskim, świdwińskim i Świnoujściu (4), pow. pyrzyckim i wałeckim (3).

- Działania dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew. Brak osób poszkodowanych – podała mł. bryg. Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

W raporcie z minionej doby (od godz. 6 w sobotę) PSP zwróciła uwagę na 40 zdarzeń związanych z pożarami traw i nieużytków. (Brak opadów i silny wiatr zwiększa zagrożenia pożarowe.). Najwięcej interwencji podjęli strażacy ze Szczecina (6), Świnoujścia (5) oraz pow. drawskiego i polickiego (4).

Przed weekendem Instytut Gospodarki Wodnej i Meteorologii wydał ostrzeżenia I i II st. przed silnym wiatrem dla 13 województw. Prognozowano, że w pasie nadmorskim wiatr może osiągać w porywach do 95 km/h.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kwiat za grat na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Psi Targ i Konwent Charytatywny Walk-In: Dla Futrzastej Ferajny! Moc atrakcji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kiermasz organizowany przez Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ogród na dachu. Mieszkańcy zdecydują, co posadzą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najmłodsi prezentowali piosenki i tańce ludowe inspirowane różnymi regionami Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Raczek

Najnowsze podcasty