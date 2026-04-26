Zachodniopomorskie: 47 interwencji strażaków przy wiatrołomach; 40 pożarów traw

Minionej doby strażacy z woj. zachodniopomorskiego podjęli 47 interwencji związanych z silnym wiatrem. Nie było osób poszkodowanych – przekazała w niedzielę rano Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie. Odnotowano też 40 wyjazdów do pożarów traw i nieużytków.

Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że w woj. zachodniopomorskim najwięcej niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych porywistym wiatrem odnotowano w pow. białogardzkim (6), Koszalinie i pow. drawskim (5), pow. goleniowskim, świdwińskim i Świnoujściu (4), pow. pyrzyckim i wałeckim (3).



- Działania dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew. Brak osób poszkodowanych – podała mł. bryg. Katarzyna Hołota z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.



W raporcie z minionej doby (od godz. 6 w sobotę) PSP zwróciła uwagę na 40 zdarzeń związanych z pożarami traw i nieużytków. (Brak opadów i silny wiatr zwiększa zagrożenia pożarowe.). Najwięcej interwencji podjęli strażacy ze Szczecina (6), Świnoujścia (5) oraz pow. drawskiego i polickiego (4).



Przed weekendem Instytut Gospodarki Wodnej i Meteorologii wydał ostrzeżenia I i II st. przed silnym wiatrem dla 13 województw. Prognozowano, że w pasie nadmorskim wiatr może osiągać w porywach do 95 km/h.



