Kwiat za grat na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wiosenne eko-porządki na szczecińskich Jasnych Błoniach: od godziny 10 trwa tam coroczna akcja Kwiat za grat.

- Trzy wory baterii nazbierałam i właśnie nie wiedziałam, gdzie je oddać. No i taka suszarka popsuta, naprawdę warto. Akurat nie wiedziałam, co zrobić, bo nieraz są sklepy, gdzie baterie oddaję i są takie pudła, ale nie wszędzie one są. - Czajnik stary, jakiś pilot, takie stare graty, które naprawdę się nie przydadzą. - No i tak można, jak to się mówi, za darmo zaopatrzyć się w kwiatki. - Lepiej się pozbyć tutaj grata, niż wywalić gdzieś, a zawsze jakaś korzyść jest. - Cztery elektrośmieci, cztery baterie, no i za cztery dostałam cztery. Bardzo fajna rzecz. - Mogło by być częściej - mówili szczecinianie.





- Dużo jest baterii, żarówek, no i dużego sprzętu RTV. Wszystko elegancko, nie spodziewałem się, że będzie taki odzew - przyznał pan Grzegorz z firmy Remondis.

Mieszkańcy mogą przynosić niepotrzebne lub zepsute urządzenia elektroniczne i wymienić je na sadzonki kwiatów, ziół czy też roślin ogrodowych. Akcja, organizowana przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, przyciągnęła tłumy Szczecinian.Akcja potrwa do godziny 14. Graty przynosić można na parking przy Jasnych Błoniach.