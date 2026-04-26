Kwiat za grat na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Wiosenne eko-porządki na szczecińskich Jasnych Błoniach: od godziny 10 trwa tam coroczna akcja Kwiat za grat.
Mieszkańcy mogą przynosić niepotrzebne lub zepsute urządzenia elektroniczne i wymienić je na sadzonki kwiatów, ziół czy też roślin ogrodowych. Akcja, organizowana przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, przyciągnęła tłumy Szczecinian.

- Trzy wory baterii nazbierałam i właśnie nie wiedziałam, gdzie je oddać. No i taka suszarka popsuta, naprawdę warto. Akurat nie wiedziałam, co zrobić, bo nieraz są sklepy, gdzie baterie oddaję i są takie pudła, ale nie wszędzie one są. - Czajnik stary, jakiś pilot, takie stare graty, które naprawdę się nie przydadzą. - No i tak można, jak to się mówi, za darmo zaopatrzyć się w kwiatki. - Lepiej się pozbyć tutaj grata, niż wywalić gdzieś, a zawsze jakaś korzyść jest. - Cztery elektrośmieci, cztery baterie, no i za cztery dostałam cztery. Bardzo fajna rzecz. - Mogło by być częściej - mówili szczecinianie.

- Dużo jest baterii, żarówek, no i dużego sprzętu RTV. Wszystko elegancko, nie spodziewałem się, że będzie taki odzew - przyznał pan Grzegorz z firmy Remondis.

Akcja potrwa do godziny 14. Graty przynosić można na parking przy Jasnych Błoniach.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

