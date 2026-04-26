WOPR szykuje się do lata

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. facebook.com/woprmiedzyzdroje
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przygotowuje się do sezonu. Poszukuje ratowników, którzy w lecie będą pilnować bezpieczeństwa na plażach.
Zachodniopomorscy WOPR-owcy pojawią się na wieżach ratowniczych pod koniec czerwca.

Choć do startu sezonu zostały dwa miesiące, WOPR wolnego nie ma. Kończą się właśnie szkolenia nowych ratowników.

- Przygotowujemy nową kadrę ratowniczą, która będzie po boku starszych koleżanek i kolegów będzie zdobywać szlify po to, żeby bezpiecznie było na kąpieliskach - powiedział Apoloniusz Kurylczyk, prezes zachodniopomorskiego WOPR.

Trwa też rekrutacja.

- Myślę, że krótko po majówce pojawią się uaktualnienia po rozstrzygniętych postępowaniach, bo one też w niektórych miejscach jeszcze trwają. Więc myślę, że świeżo po majówce będziemy mieli aktualną listę ewentualnych zapotrzebowań na kąpieliskach - dodał.

Tegoroczne stawki dla ratowników na zachodniopomorskich plażach nie będą rekordowe. W zależności od doświadczenia będzie można zarobić do 40 złotych za godzinę.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Anety Łuczkowskiej (IAR)

Najczęściej czytane

  1. Naukowcy z PUM wykazali, że osoby przyjmujące leki na odchudzanie jedzą skrajnie mało
    (od 20 kwietnia oglądane 5056 razy)
  2. Prom Jantar zawrócił do Świnoujścia
    (od 21 kwietnia oglądane 4304 razy)
  3. Pościg ulicami Szczecina
    (od wczoraj oglądane 4075 razy)
  4. Wypadek na ul. Ku Słońcu. Samochód wjechał w budynek
    (od 21 kwietnia oglądane 3843 razy)
  5. 10 zł miesięcznie za opiekę nad psem. Właścicielka wyleciała na Islandię
    (od 20 kwietnia oglądane 3747 razy)
radioszczecin.tv

Kwiat za grat na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Psi Targ i Konwent Charytatywny Walk-In: Dla Futrzastej Ferajny! Moc atrakcji [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kiermasz organizowany przez Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ogród na dachu. Mieszkańcy zdecydują, co posadzą [WIDEO, ZDJĘCIA]
Najmłodsi prezentowali piosenki i tańce ludowe inspirowane różnymi regionami Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Tomasz Raczek

Najnowsze podcasty