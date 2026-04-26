WOPR szykuje się do lata

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przygotowuje się do sezonu. Poszukuje ratowników, którzy w lecie będą pilnować bezpieczeństwa na plażach.

Choć do startu sezonu zostały dwa miesiące, WOPR wolnego nie ma. Kończą się właśnie szkolenia nowych ratowników.





Zachodniopomorscy WOPR-owcy pojawią się na wieżach ratowniczych pod koniec czerwca.- Przygotowujemy nową kadrę ratowniczą, która będzie po boku starszych koleżanek i kolegów będzie zdobywać szlify po to, żeby bezpiecznie było na kąpieliskach - powiedział Apoloniusz Kurylczyk, prezes zachodniopomorskiego WOPR.Trwa też rekrutacja.- Myślę, że krótko po majówce pojawią się uaktualnienia po rozstrzygniętych postępowaniach, bo one też w niektórych miejscach jeszcze trwają. Więc myślę, że świeżo po majówce będziemy mieli aktualną listę ewentualnych zapotrzebowań na kąpieliskach - dodał.Tegoroczne stawki dla ratowników na zachodniopomorskich plażach nie będą rekordowe. W zależności od doświadczenia będzie można zarobić do 40 złotych za godzinę.