Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Misja odbetonowania Dąbia - czas start

Region Julia Nowicka

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin/Archiwum]
Miasto poszukuje wykonawcy zwycięskiego projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Jego zadaniem będzie zagospodarowanie placów przy ulicach Emilii Gierczak, Otwockiej i Ustki.
Projekty przewidują budowę siłowni pod chmurką, strefy seniora czy strefy zabaw i rozrywki da dzieci. Wszystkie trzy place łączy pozbycie się betonu i zastąpienie go zielenią.

Przetarg trwa do 11 maja. Zwycięzca na realizację inwestycji będzie miał 5 miesięcy.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Najnowsze podcasty