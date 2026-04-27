Misja odbetonowania Dąbia - czas start

Miasto poszukuje wykonawcy zwycięskiego projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Jego zadaniem będzie zagospodarowanie placów przy ulicach Emilii Gierczak, Otwockiej i Ustki.
Projekty przewidują budowę siłowni pod chmurką, strefy seniora czy strefy zabaw i rozrywki da dzieci. Wszystkie trzy place łączy pozbycie się betonu i zastąpienie go zielenią.
Przetarg trwa do 11 maja. Zwycięzca na realizację inwestycji będzie miał 5 miesięcy.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
