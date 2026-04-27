Kuria Biskupia w Kamieniu Pomorskim przejdzie remont

Zabytkowa Kuria Biskupia w Kamieniu Pomorskim odzyska dawny blask. Budynek przejdzie gruntowny remont i otrzyma nową funkcję.
Stanie się siedzibą dla Kamieńskiego Domu Kultury. W odnowionych murach pałacu znajdą się pracownie warsztatowe, sale wystawowe czy przestrzeń do spotkań społecznych. Budynek zostanie też dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
Na ten cel gmina otrzymała ponad 4,5 miliony dofinansowania ze środków unii europejskiej. Modernizacja powinna zakończyć się w kwietniu 2028 roku.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
