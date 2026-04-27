Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Kuria Biskupia w Kamieniu Pomorskim przejdzie remont

Julia Nowicka

Fot. pixabay.com / Carola68 (domena publiczna)
Zabytkowa Kuria Biskupia w Kamieniu Pomorskim odzyska dawny blask. Budynek przejdzie gruntowny remont i otrzyma nową funkcję.
Stanie się siedzibą dla Kamieńskiego Domu Kultury. W odnowionych murach pałacu znajdą się pracownie warsztatowe, sale wystawowe czy przestrzeń do spotkań społecznych. Budynek zostanie też dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Na ten cel gmina otrzymała ponad 4,5 miliony dofinansowania ze środków unii europejskiej. Modernizacja powinna zakończyć się w kwietniu 2028 roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 18:00 serwis z godziny 17:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

kwiecień 2026
poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03

  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Andrzej Wyganowski
Najnowsze podcasty