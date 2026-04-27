Zakończył się postój serwisowy terminalu LNG

Terminal LNG w Świnoujściu.

Przez ostatnie tygodnie terminal LNG znajdował się w trybie "zero-send-out", co wiązało się z całkowitym wstrzymaniem wysyłki gazu do sieci. Przerwa techniczna się zakończyła.

Prace serwisowe, wiązały się z zapewnieniem sprawności instalacji wyjaśnia Anna Starosta, ze Spółki GAZ - SYSTEM.



- To jest taki okres, w którym terminal pracuje bez wysyłki gazu. W tym czasie wykonujemy przeglądy, prace konserwacyjne i serwisowe - mówi Starosta.



Dodaje, że pod koniec kwietnia do terminalu, po przerwie technicznej, dotarł pierwszy gazowiec. - Dostawę LNG pod koniec kwietnia bieżącego roku realizowaliśmy zgodnie z przyjętym - i uzgodnionym z użytkownikiem terminalu - harmonogramem. Dostosowano go między innymi do zakończonego 23 kwietnia rocznego postoju serwisowego - informuje Starosta.



Przegląd i konserwacja instalacji odbywa się raz do roku.



Autorka edycji: Joanna Chajdas