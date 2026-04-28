Ciuchcią z Gryfic do Pogorzelicy

Ruszył nowy sezon przewozowy Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej.



Od piątku pociągi kursują codziennie na trasie z Gryfic do Pogorzelicy. Z tej atrakcji można korzystać do 30 września.Zabytkowy skład wyjeżdża o godz. 8:40 z zajezdni w Gryficach, a po dotarciu na rewalskie wybrzeże kolejka kursuje wahadłowo pomiędzy Trzęsaczem a Pogorzelicą.