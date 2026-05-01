Leśnicy: w lesie obowiązują zasady!

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie po wszystkich leśnych ścieżkach można spacerować - przypominają leśnicy. Z wyznaczonych traktów nie wolno schodzić na przykład w rezerwatach przyrody.

To wyjątkowe przyrodniczo obszary, w których obowiązują pewne zasady. Do niektóry z nich można wejść, do innych potrzebne jest zezwolenie. Można je uzyskać od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.



- Jeśli rezerwat nie jest udostępniony, nie ma szlaków turystycznych, nie ma jakichś specjalnych udostępnień, na przykład, że można w nim wędkować, czy można w nim zbierać grzyby, to do takiego rezerwatu wchodzić nie wolno - podkreśla specjalista ochrony przyrody Piotr Waluch ze szczecińskiej RDOŚ.



Województwo zachodniopomorskie ma ponad 130 rezerwatów przyrody. Listę udostępnionych do zwiedzania można znaleźć na stronach RDOŚ.



Z kolei w tym, aby nie zgubić się w lesie pomoże aplikacja mobilna Banku Danych o Lasach.



- Gdyby nie było zasięgu, proponuję, żeby ściągnąć sobie mapę danego obszaru, na który się wybieramy. Idąc w lesie też oglądajmy się wokół, zapamiętajmy: może drzewo, może kapliczka, może jakiś głaz - radzi rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Jolanta Sojka.



Leśnicy apelują też o ostrożność - w Zachodniopomorskiem mamy średni stopień zagrożenia pożarowego.



Edycja tekstu: Jacek Rujna