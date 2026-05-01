  Reklama  
  Autopromocja  
Jarmark na Jasnych Błoniach. "Wielki wybór w tym roku" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Biżuteria, świece, obrazy, a nawet szelki dla psów - Jasne Błonia zmieniły się w centrum lokalnego rzemiosła za sprawą kolejnej odsłony Jarmarku Szczecińskiego.
Ten trwa od godziny 10 i przyciągnął już pierwszych spacerowiczów.

- Ręcznie szyte sakiewki, nerki, plecaki, workoplecaki... - Mamy fartuszki dla dzieci, dla kobiet, dla mężczyzn. Imienne, nieimienne. - Obrazy z mchu i roślin stabilizowanych. Wszystko naturalne. Nie ma tu nic sztucznego. Wszystko stworzyła przyroda, a ja dopomogłam przybrać taki właśnie kształt. - Torby eko na zakupy, one są nie do zdarcia. -
W oko wszystko wpada. - W sklepie tego nie kupimy, więc jeśli jest okazja przyjścia i zobaczenia i przetestowania... - Oglądamy obróżki dla naszych jamników. - Super, bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo wielki wybór w tym roku. - Jest dwa razy więcej stanowisk niż rok temu - mówili sprzedający i kupujący.

Jarmark potrwa do niedzieli, codziennie w godz. 10-18.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Julii Nowickiej [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najczęściej czytane

  1. Ciało człowieka znalezione przy szczecińskim Jeziorze Słonecznym
    (od 26 kwietnia oglądane 9186 razy)
  2. Szpital zawiesza działalność oddziału, prezes zaprzecza planom likwidacji
    (od 28 kwietnia oglądane 7355 razy)
  3. Pościg ulicami Szczecina
    (od 25 kwietnia oglądane 5984 razy)
  4. W Szczecinie sypią się mandaty. Kierowcy chcą sekundników
    (od 27 kwietnia oglądane 4876 razy)
  5. Ciężarówka uderzyła w kładkę przy targowisku Manhattan
    (od wczoraj oglądane 3568 razy)
  Reklama  
  Autopromocja  
Jarmark na Jasnych Błoniach. "Wielki wybór w tym roku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Granica oczami żołnierzy, czyli wystawa "Pomiędzy liniami. 184 dni na straży" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ewa Stachowska
Nowe branżowe centrum umiejętności w Szczecinie. "To jest bardzo duży przeskok" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piotr Krzystek
Odmienne stany ze Stanami Pośrednimi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty