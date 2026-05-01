Rozpoczęcie sezonu na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecińska plaża ponownie otwarta. Mieszkańcy mogą spędzić długi weekend na Wyspie Grodzkiej.

Na Łasztownię wróciły również food trucki. Julia Nowicka sprawdziła, co dobrego można tam zjeść i czy plaża na Grodzkiej dobrze oddaje nadmorski klimat.- Coś dla ochłody, lodzika. - Już jedliśmy hot dogi. - Zapiekaneczki, jedną wiejską, jedną tradycyjną. Tak zwiedzamy sobie Szczecin, bo my w ogóle nie jesteśmy stąd. Przyjechaliśmy tu po właśnie ten paprykarz obejrzeć, tego Jeżynę ze Szczecina. - Nareszcie wracam. Byliśmy właśnie na rejsie też i to idealna forma, żeby zakończyć przyjemne atrakcje w dzisiejszym dniu. - Bawimy się z dzieckiem. Jest fajne. Słoneczko świeci. Zawsze można z dzieckiem sobie gdzieś wyjść, popatrzeć i jest fajne. - Uwielbiam tę plażę. Uważam, że ta plaża jest niedoceniana przez Szczecinian. No tak jak widać, przychodzimy tutaj z rodziną, żeby odpocząć. Córka może się pobawić, a my możemy po całym tygodniu pracy zażyć świeżego powietrza, poopalać się. To takie morze bez morza - mówili uczestnicy sondy.Wypoczywającym na szczecińskiej plaży pogoda będzie sprzyjać. Do wieczora w piątek na termometrach 20 stopni, w sobotę i w niedzielę od 20 do 27.