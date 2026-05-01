Rozpoczęcie sezonu na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Julia Nowicka

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Szczecińska plaża ponownie otwarta. Mieszkańcy mogą spędzić długi weekend na Wyspie Grodzkiej.
Na Łasztownię wróciły również food trucki. Julia Nowicka sprawdziła, co dobrego można tam zjeść i czy plaża na Grodzkiej dobrze oddaje nadmorski klimat.

- Coś dla ochłody, lodzika. - Już jedliśmy hot dogi. - Zapiekaneczki, jedną wiejską, jedną tradycyjną. Tak zwiedzamy sobie Szczecin, bo my w ogóle nie jesteśmy stąd. Przyjechaliśmy tu po właśnie ten paprykarz obejrzeć, tego Jeżynę ze Szczecina. - Nareszcie wracam. Byliśmy właśnie na rejsie też i to idealna forma, żeby zakończyć przyjemne atrakcje w dzisiejszym dniu. - Bawimy się z dzieckiem. Jest fajne. Słoneczko świeci. Zawsze można z dzieckiem sobie gdzieś wyjść, popatrzeć i jest fajne. - Uwielbiam tę plażę. Uważam, że ta plaża jest niedoceniana przez Szczecinian. No tak jak widać, przychodzimy tutaj z rodziną, żeby odpocząć. Córka może się pobawić, a my możemy po całym tygodniu pracy zażyć świeżego powietrza, poopalać się. To takie morze bez morza - mówili uczestnicy sondy.

Wypoczywającym na szczecińskiej plaży pogoda będzie sprzyjać. Do wieczora w piątek na termometrach 20 stopni, w sobotę i w niedzielę od 20 do 27.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Rozpoczęcie sezonu na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
