Nowa trasa rowerowa nad morze powstanie do końca maja

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Odcinek Kołobrzeg – Pyszka to ponad 11 kilometrów nowej trasy rowerowej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163. To pierwszy etap inwestycji, która ma połączyć nadmorskie ścieżki z powiatem białogardzkim.Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jakub Kowalik mówi, że wszystkie prace idą zgodnie z planem i już w tym miesiącu rowerzyści skorzystają z nowej trasy.- Ścieżka rowerowa od Kołobrzegu do Pyszki zostanie ukończona w terminie. Stopień zaawansowania pozwala na to, że zostanie ona zrealizowana właśnie do końca maja - powiedział Kowalik.Wartość całej inwestycji to blisko 20 milionów złotych.