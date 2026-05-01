Ogromna frekwencja w nadbałtyckich hotelach

Majówka 2026 w „Krainie 44 Wysp” to frekwencyjny strzał w dziesiątkę. Obłożenie w topowych resortach i apartamentowcach dobija do 90-95 procent, a spóźnialscy zamiast widoku na morze muszą zadowolić się „odświeżaniem strony” w nadziei na nagłe anulacje.

Sytuacja wygląda podobnie w Międzyzdrojach. Nadbałtyccy hotelarze nie narzekają na brak turystów- Mamy bardzo dużo przyjazdów na tak zwaną majówkę. Szczególnie, że mamy oferty bardzo fajne. - Jeśli ktoś jeszcze ma ochotę do Międzyzdrojów przyjechać, to jest ostatni gwizdek, żeby zabukować miejsce. - Tak, jest to na pewno ostatni gwizdek, bo już nam brakuje pokoi dla większych rodzin - informują hotelarze.Co w przypadku, jeśli ktoś wpadnie na taki spontaniczny pomysł, by przyjechać do Świnoujścia, bo jest piękna pogoda?- Mamy wolne miejsca. Nie jest to jakaś wielka ilość, ale w sumie możemy przyjąć jeszcze z 30 osób. Pogoda rzeczywiście piękna. - Obłożenie jest. W trzech hotelach mamy dosyć dużo gości - mówią hotelarze.Do dobrej frekwencji przyczyniła się iście letnia pogoda. Termometry sięgają 25 stopni Celsjusza