Radio Szczecin » Region
Sówka ZUW-ka, czyli nowa instalacja przed urzędem wojewódzkim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Sówka ZUW-ka łączy edukację i zabawę. W ramach obchodów Dnia Flagi na Wałach Chrobrego w Szczecinie odsłonięto mural z maskotką Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Stworzył go street-artowiec Kreda, czyli Maciej Jurkiewicz. Nowa instalacja ma nie tylko cieszyć oko, ale też pełnić funkcję edukacyjną.

- Siedzi sobie i patrzy, nie wiem, na Odrę. - Sówka jest piękna w okularkach. - Sówka, zówka to jest. - No dobrze sowa, ale co ona symbolizuje? - Sowa to mądrość. - Mądrość? Mądrość kogo? - Mądrość tych ludzi, co tutaj pracują - mówią mieszkańcy.

- Nie tylko pokazuje nasze biało-czerwone barwy - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. - Ale ma tutaj QR-kod, ma również poradnik bezpieczeństwa, ma również placek ewakuacyjny, bo jest takim naszym elementem informacji, edukacji o tym, jak ważne jest teraz to, żebyśmy się czuli bezpiecznie.

Sówka ZUW-ka to pomysł 7-letniego Miłosza. Maskotka towarzyszy dzieciom podczas wizyt w urzędzie, pojawia się też w materiałach edukacyjnych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
