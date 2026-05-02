Biało-czerwona połączyła Szczecinian [ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk

Pod pomnikiem Czynu Polaków w Szczecinie odbyły się uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele władz oraz służby mundurowe, a całość przebiegła zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Centralnym punktem było podniesienie flagi państwowej przy dźwiękach hymnu.



- Biało-czerwona flaga towarzyszy nam w wielu momentach życia. Tych podniosłych, ale i tych całkiem zwyczajnych. Jest z nami w chwilach radości i dumy, ale też wtedy, gdy jako naród przeżywamy trudniejsze momenty i chwile smutku - mówi zastępca prezydenta Szczecina Marcin Biskupski.



- Kiedy mówimy kolor biały, kiedy mówimy kolor czerwony, to niewiele oznacza. Ale kiedy mówimy biało-czerwona, to jest zupełnie inne znaczenie. Biało-czerwona to jest flaga, która jako chyba jedyny symbol nie jest przez nikogo w Polsce podważana - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.



Biało-czerwone kolory zostały oficjalnie uznane za barwy narodowe w 1831 roku decyzją Sejmu.