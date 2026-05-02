Wylicytował nadzwyczajny spacer dla żony [ZDJĘCIA]

To był prezent-niespodzianka dla Hanny, która lubi powieści Elżbiety Cherezińskiej. Spacer śladami bohaterów książki „Sydonia. Słowo się rzekło” wylicytował Radiu Szczecin mąż pani Hanny, Mateusz Watral.

Uczestnicy spaceru odwiedzili najważniejsze miejsca historycznego Szczecina. Trasa prowadziła m.in. przez Zamek Książąt Pomorskich, Muzeum Narodowe przy ul. Staromłyńskiej i miejsce stracenia Sydonii. Żona zwycięzcy licytacji przyznaje, że powieść szczególnie ją poruszyła.



- Bardzo mi się podobało zakorzenienie w historii tej postaci, czyli nawiązywanie do różnych strojów z tamtej epoki i właściwie do całego miejsca, do Szczecina. Bardzo lokalnie też się z nią związałam, dlatego że ona tutaj na tych terenach żyła i mieszkała, przebywała - powiedziała pani Hanna.



Spacer poprowadzili przewodnik miejski Tomasz Wieczorek i autorka książki Elżbieta Cherezińska. Jak mówi, Sydonia jest symbolem Szczecina. - Uważam, że to jest jeszcze ciągle niewykorzystany potencjał Szczecina. Ta opowieść o kobiecie, która chciała pokonać system i o mały włos tego nie zrobiła. Nadzwyczaj współczesna bohaterka, to jest taka kobieta, z którą każda z nas może się identyfikować na różnych etapach naszego życia - uważa Cherezińska.



Licytacja spaceru w Radiu Szczecin była prowadzona na rzecz WOŚP. Zakończyła się kwotą ponad 7 tys. złotych.



