Promocja harcerstwa i patriotyzmu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Szczeciński ogród urzędu wojewódzkiego zamienił się w scenę gry terenowej pełnej zadań i historii. Przygotowali ją dla mieszkańców regionu zachodniopomorscy harcerze.
Na uczestników czekało sześć stacji z zadaniami i quizami dotyczącymi historii Polski, postaci historycznych, a także symboli narodowych.

Dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę w formie zabawy, rozwiązując zagadki i odpowiadając na pytania przygotowane przez harcerzy.

- Dzieciaki, które są zafiksowane teraz na telefony, komórki, jakieś bajki. Mogą jednak poznać trochę historię z innej strony. - Przede wszystkim takimi akcjami promujemy harcerstwo, jak i patriotyzm. Staramy się dbać o zabawę, o interakcję z nami. - Edukujemy w taki sposób młodzież nie tylko o historii naszego kraju, ale ogólnie o symbolach, o tradycjach. Pokazujemy, że można kreatywnie podejść do sprawy patriotyzmu - tłumaczyli harcerze.

- Malowaliśmy, co nam się kojarzy z Polską. Ja namalowałem apel z okazji 3 maja. - A ja orła - mówiły dzieci.

Gra terenowa odbyła się w ramach Dnia Flagi.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Grę obserwował nasz reporter Krzysztof Cichocki.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

