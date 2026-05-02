Promocja harcerstwa i patriotyzmu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczeciński ogród urzędu wojewódzkiego zamienił się w scenę gry terenowej pełnej zadań i historii. Przygotowali ją dla mieszkańców regionu zachodniopomorscy harcerze.

Na uczestników czekało sześć stacji z zadaniami i quizami dotyczącymi historii Polski, postaci historycznych, a także symboli narodowych.



Dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę w formie zabawy, rozwiązując zagadki i odpowiadając na pytania przygotowane przez harcerzy.



- Dzieciaki, które są zafiksowane teraz na telefony, komórki, jakieś bajki. Mogą jednak poznać trochę historię z innej strony. - Przede wszystkim takimi akcjami promujemy harcerstwo, jak i patriotyzm. Staramy się dbać o zabawę, o interakcję z nami. - Edukujemy w taki sposób młodzież nie tylko o historii naszego kraju, ale ogólnie o symbolach, o tradycjach. Pokazujemy, że można kreatywnie podejść do sprawy patriotyzmu - tłumaczyli harcerze.



- Malowaliśmy, co nam się kojarzy z Polską. Ja namalowałem apel z okazji 3 maja. - A ja orła - mówiły dzieci.



Gra terenowa odbyła się w ramach Dnia Flagi.



