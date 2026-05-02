Promocja harcerstwa i patriotyzmu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Szczeciński ogród urzędu wojewódzkiego zamienił się w scenę gry terenowej pełnej zadań i historii. Przygotowali ją dla mieszkańców regionu zachodniopomorscy harcerze.
Na uczestników czekało sześć stacji z zadaniami i quizami dotyczącymi historii Polski, postaci historycznych, a także symboli narodowych.
Dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę w formie zabawy, rozwiązując zagadki i odpowiadając na pytania przygotowane przez harcerzy.
- Dzieciaki, które są zafiksowane teraz na telefony, komórki, jakieś bajki. Mogą jednak poznać trochę historię z innej strony. - Przede wszystkim takimi akcjami promujemy harcerstwo, jak i patriotyzm. Staramy się dbać o zabawę, o interakcję z nami. - Edukujemy w taki sposób młodzież nie tylko o historii naszego kraju, ale ogólnie o symbolach, o tradycjach. Pokazujemy, że można kreatywnie podejść do sprawy patriotyzmu - tłumaczyli harcerze.
- Malowaliśmy, co nam się kojarzy z Polską. Ja namalowałem apel z okazji 3 maja. - A ja orła - mówiły dzieci.
Gra terenowa odbyła się w ramach Dnia Flagi.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dzieci mogły sprawdzić swoją wiedzę w formie zabawy, rozwiązując zagadki i odpowiadając na pytania przygotowane przez harcerzy.
- Dzieciaki, które są zafiksowane teraz na telefony, komórki, jakieś bajki. Mogą jednak poznać trochę historię z innej strony. - Przede wszystkim takimi akcjami promujemy harcerstwo, jak i patriotyzm. Staramy się dbać o zabawę, o interakcję z nami. - Edukujemy w taki sposób młodzież nie tylko o historii naszego kraju, ale ogólnie o symbolach, o tradycjach. Pokazujemy, że można kreatywnie podejść do sprawy patriotyzmu - tłumaczyli harcerze.
- Malowaliśmy, co nam się kojarzy z Polską. Ja namalowałem apel z okazji 3 maja. - A ja orła - mówiły dzieci.
Gra terenowa odbyła się w ramach Dnia Flagi.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski