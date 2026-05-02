Nowe pracownie terapeutyczne dla dzieci w Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. pixabay.com / Engin_Akyurt (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / Engin_Akyurt (CC0 domena publiczna)
Dwie specjalistyczne pracownie dla dzieci są już dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu. Umożliwią terapię dla dzieci z rodzin zastępczych, ale nie tylko.
Neurobiofeedback to terapia obejmująca stymulację mózgową, rehabilitację i edukację. Takie możliwości dają dwie nowe pracownie: diagnostyczno-terapeutyczna oraz integracji sensoryki i emocji.

Liliana Korzeniewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie tłumaczy, że taką terapią objęci są najmłodsi mieszkańcy.

- Dzieci, które coraz więcej potrzebują stymulacji do rozwoju, do wyrównywania szans rozwojowych. Przede wszystkim chcemy pracować z dziećmi nad emocjonalnością, nad regulacją tych emocji - mówi Korzeniewska.

W nowych pracowniach możliwa jest także praca nad koordynacją słuchowo-ruchową oraz wzrokowo-ruchową i poprawa precyzji ruchów oraz małej motoryki dzieci.

Gabinety funkcjonują przy ulicy Grottgera 11.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Przemysława Polanina [Radio Szczecin]

Najczęściej czytane

  1. Ciało człowieka znalezione przy szczecińskim Jeziorze Słonecznym
    (od 26 kwietnia oglądane 9623 razy)
  2. Szpital zawiesza działalność oddziału, prezes zaprzecza planom likwidacji
    (od 28 kwietnia oglądane 7944 razy)
  3. W Szczecinie sypią się mandaty. Kierowcy chcą sekundników
    (od 27 kwietnia oglądane 5260 razy)
  4. Ciężarówka uderzyła w kładkę przy targowisku Manhattan
    (od przedwczoraj oglądane 4018 razy)
  5. Burmistrz Międzyzdrojów: w regionie powstanie drugie Trójmiasto
    (od 28 kwietnia oglądane 2800 razy)
radioszczecin.tv

Promocja harcerstwa i patriotyzmu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sówka ZUW-ka, czyli nowa instalacja przed urzędem wojewódzkim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Biało-czerwona połączyła Szczecinian [ZDJĘCIA]
Rozpoczęcie sezonu na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarmark na Jasnych Błoniach. "Wielki wybór w tym roku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Granica oczami żołnierzy, czyli wystawa "Pomiędzy liniami. 184 dni na straży" [WIDEO, ZDJĘCIA]

