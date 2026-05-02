Nowe pracownie terapeutyczne dla dzieci w Kołobrzegu

Dwie specjalistyczne pracownie dla dzieci są już dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu. Umożliwią terapię dla dzieci z rodzin zastępczych, ale nie tylko.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Neurobiofeedback to terapia obejmująca stymulację mózgową, rehabilitację i edukację. Takie możliwości dają dwie nowe pracownie: diagnostyczno-terapeutyczna oraz integracji sensoryki i emocji.Liliana Korzeniewska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie tłumaczy, że taką terapią objęci są najmłodsi mieszkańcy.- Dzieci, które coraz więcej potrzebują stymulacji do rozwoju, do wyrównywania szans rozwojowych. Przede wszystkim chcemy pracować z dziećmi nad emocjonalnością, nad regulacją tych emocji - mówi Korzeniewska.W nowych pracowniach możliwa jest także praca nad koordynacją słuchowo-ruchową oraz wzrokowo-ruchową i poprawa precyzji ruchów oraz małej motoryki dzieci.Gabinety funkcjonują przy ulicy Grottgera 11.