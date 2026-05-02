Wielka Majówka w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA]

Piknik, bieg i rekordowe czytanie Konstytucji. W Międzyzdrojach trwa wielka majówka.

Na miejscu oczywiście Radio Szczecin z "Aktywną Sobotą". Zajrzeliśmy nad Bałtyk, by sprawdzić, jak mija majówka w Międzyzdrojach.- Trasa oczywiście może nie za dobra, nie za szybka. Trzeba było się przepychać między turystami, ale w tym dniu liczy się cel. - Przez fale i przez grubszy piach, i nawet nawet przez te babki, co dzieci zrobiły, czy właśnie doły, więc takie przełajowe biegi praktycznie. - Momentami nawet była kąpiel nogami w wodzie - mówią uczestnicy.- Na start było zaplanowanych około 60 biegaczy. Ta piękna pogoda jeszcze bardziej zachęcił do tego, żeby pobiec. O godzinie 14 będziemy próbować pobić rekord Polski w czytaniu Konstytucji RP z 1997 roku - mówi Aneta Czyżak, kierownik Referatu Promocji Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.Zapisy do czytania konstytucji trwają od godziny 13. By Międzyzdroje pobiły rekord, czytających musi być minimum 100.