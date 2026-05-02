W Międzyzdrojach padł nowy rekord Polski

Międzyzdroje stały się stolicą polskiego patriotyzmu, oficjalnie ustanawiając nowy rekord Polski w kategorii „Najwięcej osób czytających Konstytucję w sztafecie”.

- Warto. Zawsze warto być patriotą. - Warto stać, czekać w takim upale? - No pewnie, że tak. Ładna pogoda, trochę przeczytamy i potem wrócimy na plażę. Niecodziennie się czyta konstytucję. - Warto ją znać. Warto znać, warto dokształcać się i warto słuchać, tak jak my dzisiaj mamy okazję przeczytać ją od początku do końca. - I warto ją przestrzegać - mówili uczestnicy.





Konstytucję RP czytało 126 osób.

Tłumy mieszkańców, turystów oraz zaproszonych gości zebrały się w okolicach Promenady Gwiazd, aby wspólnie, głośno i z dumą czytać najważniejszy akt prawny w państwie.Państwo na samym końcu kolejki do czytania Konstytucji. Warto tutaj być? - pytała reporterka Radia Szczecin.Międzyzdroje systematycznie biją rekordy - poza najdłuższą flagą w 2023 roku, w ubiegłym roku w kurorcie rozłożono największe godło Polski.