W Międzyzdrojach padł nowy rekord Polski

Region Joanna Maraszek

126 osób czytało Konstytucję RP. Na zdjęciu od prawej: Mateusz Bobek - burmistrz Miedzyzdrojów, Paweł Chwalibóg - Biuro Rekordów, Artur Duszyński - Dyrektor MDK w Miedzyzdrojach. Fot. Sebastian Roszkowski [Radio Szczecin]
Międzyzdroje stały się stolicą polskiego patriotyzmu, oficjalnie ustanawiając nowy rekord Polski w kategorii „Najwięcej osób czytających Konstytucję w sztafecie”.
Wielka Majówka w Międzyzdrojach [ZDJĘCIA]

Tłumy mieszkańców, turystów oraz zaproszonych gości zebrały się w okolicach Promenady Gwiazd, aby wspólnie, głośno i z dumą czytać najważniejszy akt prawny w państwie.

Państwo na samym końcu kolejki do czytania Konstytucji. Warto tutaj być? - pytała reporterka Radia Szczecin.
- Warto. Zawsze warto być patriotą. - Warto stać, czekać w takim upale? - No pewnie, że tak. Ładna pogoda, trochę przeczytamy i potem wrócimy na plażę. Niecodziennie się czyta konstytucję. - Warto ją znać. Warto znać, warto dokształcać się i warto słuchać, tak jak my dzisiaj mamy okazję przeczytać ją od początku do końca. - I warto ją przestrzegać - mówili uczestnicy.

Konstytucję RP czytało 126 osób.

Międzyzdroje systematycznie biją rekordy - poza najdłuższą flagą w 2023 roku, w ubiegłym roku w kurorcie rozłożono największe godło Polski.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

Najczęściej czytane

  1. Ciało człowieka znalezione przy szczecińskim Jeziorze Słonecznym
    (od 26 kwietnia oglądane 9623 razy)
  2. Szpital zawiesza działalność oddziału, prezes zaprzecza planom likwidacji
    (od 28 kwietnia oglądane 7944 razy)
  3. W Szczecinie sypią się mandaty. Kierowcy chcą sekundników
    (od 27 kwietnia oglądane 5260 razy)
  4. Ciężarówka uderzyła w kładkę przy targowisku Manhattan
    (od przedwczoraj oglądane 4018 razy)
  5. Burmistrz Międzyzdrojów: w regionie powstanie drugie Trójmiasto
    (od 28 kwietnia oglądane 2800 razy)
Promocja harcerstwa i patriotyzmu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sówka ZUW-ka, czyli nowa instalacja przed urzędem wojewódzkim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Biało-czerwona połączyła Szczecinian [ZDJĘCIA]
Rozpoczęcie sezonu na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarmark na Jasnych Błoniach. "Wielki wybór w tym roku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Granica oczami żołnierzy, czyli wystawa "Pomiędzy liniami. 184 dni na straży" [WIDEO, ZDJĘCIA]

