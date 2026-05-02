Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

"Serce Polski bije w Bornem Sulinowie". Flaga na kilometry [ZDJĘCIA]

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Fot. PAP/Marcin Bielecki
"Serce Polski bije w Bornem Sulinowie". Pod takim hasłem na południowym wschodzie Zachodniopomorskiego pobito rekord długości flagi.
Biało-czerwoną rozwinięto na odcinku trzech kilometrów wzdłuż alei Niepodległości. Jak mówili uczestnicy, wydarzenie to wyraz miłości do ojczyzny. - Pokazujemy pamięć historyczną i to, jak bardzo kochamy nasz kraj. Te emocje właśnie mi dzisiaj towarzyszą. - Ładnie to wygląda. Najważniejsze, że pobijamy rekord Polski. Polska górą! - Myślę, że flaga to nasz znak patriotyczny, narodowy, scali wszystkich, i młodych, i starszych, wszystkich. Na pewno rozgłośni trochę nasze Borne-Sulinowo - mówili mieszkańcy.

- Trzykilometrowa biało-czerwona to około pół tony materiału - opowiedział pomysłodawca wydarzenia i mieszkaniec Bornego Sulinowa Łukasz Zacholski. - Zaczęliśmy w styczniu, skończyliśmy w tamtym tygodniu. Ostatni szew, ponad 450 kilogramów, ponad pół kilometra nici i 43 godziny szycia.

W Bornem Sulinowie do października 1993 roku stacjonowały wojska radzieckie. Jak mówili organizatorzy, pobicie rekordu to również podkreślenie polskiej tożsamości miasta.

Poprzedni rekord Polski w długości flagi został pobity na plaży w Międzyzdrojach trzy lata temu. Wówczas flagę rozwinięto na odległość prawie 2 tys. 800 metrów.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 20:00 serwis z godziny 19:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

  Autopromocja  
Zobacz

