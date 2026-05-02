Zachodniopomorscy strażacy walczą z pożarem lasu

Strażacy walczą z pożarem lasu w Pławęcinie w powiecie kołobrzeskim. Spłonęło około dwóch hektarów. Na miejsce przyjechało 11 zastępów straży pożarnej, a z powietrza pomagają samolot i helikopter.

Pożar najprawdopodobniej powstał przez zaprószenie ognia. Nikt nie ucierpiał. Jak powiedzieli nam strażacy, akcja zbliża się do końca i wszystko wskazuje na to, że ogień uda się opanować do godziny 21.





Działania prowadzone są też między Grzybowem a Dźwirzynem w powiecie kołobrzeskim gdzie również wysłano strażaków i śmigłowiec do walki z pożarem lasu.



Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, w Zachodniopomorskiem zanotowano 2 maja prawie 30 pożarów traw, nieużytków i lasów.

W województwie obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.





