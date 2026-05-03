Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Klasyka króluje na rusztach Szczecinian

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Kiełbasa ma się dobrze, eksperymenty trochę gorzej. Majówka na dobre otworzyła sezon grillowy, a w rozmowach z mieszkańcami Szczecina szybko wyszło, że na ruszcie wciąż królują kiełbasa i karkówka.
Większość przyznaje, że choć nowe pomysły kuszą, to klasyka nadal wygrywa.

- Eksperymentować nie bardzo lubię. - Polacy tradycyjnie. - Kiełbasa, karkówka, kawałki z kurczaka i zdecydowanie wołowina. Może szaszłyki raz się zrobi, nie? - Trochę byśmy poleżeli, dobrze pojedli. Nie no, klasyka. - Jak macie jakąś nową receptę to ja chętnie posłucham. - Zawsze można poznać jakieś nowe smaki i nasycić podniebienie. - Mięso się pekluje. - Trzeba cierpliwym być, nie ma żadnego sekretu i nie odchodzić za daleko. -Podlewać, żeby to się nie podpalało, nie czerniało to mięso, bo spalone to wiadomo. - Uważać na ogień, to tyle - mówią Szczecinianie.

Za prekursora grillowania uznaje się starożytne cywilizacje, a samo słowo „barbecue” wywodzi się od karaibskiego „barbacoa”, używanego przez Indian na określenie drewnianej konstrukcji rusztu służącej do wędzenia i pieczenia mięsa.
Większość przyznaje, że choć nowe pomysły kuszą, to klasyka nadal wygrywa.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 15:00 serwis z godziny 14:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Szpital zawiesza działalność oddziału, prezes zaprzecza planom likwidacji
    (od 28 kwietnia oglądane 8067 razy)
  2. W Szczecinie sypią się mandaty. Kierowcy chcą sekundników
    (od 27 kwietnia oglądane 5331 razy)
  3. Ciężarówka uderzyła w kładkę przy targowisku Manhattan
    (od 30 kwietnia oglądane 4096 razy)
  4. Burmistrz Międzyzdrojów: w regionie powstanie drugie Trójmiasto
    (od 28 kwietnia oglądane 2889 razy)
  5. Lider z wiceliderem w Szczecinie. Pogoń nie rezygnuje z walki o mistrza
    (od 29 kwietnia oglądane 2044 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Ostatni dzień Jarmarku Szczecińskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Promocja harcerstwa i patriotyzmu [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sówka ZUW-ka, czyli nowa instalacja przed urzędem wojewódzkim [WIDEO, ZDJĘCIA]
Biało-czerwona połączyła Szczecinian [ZDJĘCIA]
Rozpoczęcie sezonu na Łasztowni [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarmark na Jasnych Błoniach. "Wielki wybór w tym roku" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty