Co zrobić, gdy znajdziemy podlota?

Natalia Chodań

Fot. pixabay.com / SamMino (domena publiczna)
Wiosna to czas, w którym młode ptaki uczą się samodzielności. Na ziemi lub pod drzewem znaleźć możemy podlota, czyli podrośnięte pisklę, które opuściło już gniazdo.
Zabieranie takiego podlota z naturalnego środowiska znacznie obniża jego szanse na przetrwanie.

Ptaki, które nie osiągnęły jeszcze pełnej samodzielności, ale nie przebywają już w gnieździe, są nazywane podlotami. Najczęściej posiadają one już wiele dorosłych piór, w przeciwieństwie do piskląt pokrytych wyłącznie puchem.

W miastach szczególnie często można się natknąć na podloty ptaków krukowatych i drozdów. Marzena Białowolska-Barnyk z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt radzi, aby poobserwować chwilę z dystansu, czy zwierzę jest pod opieką rodziców.

- Przede wszystkim zwracamy uwagę na wszystkie małe ptaki, które będą się pojawiały na ziemi. Spokojnie możemy przy pomocy patyka z chodnika je przenieść dalej w krzaki, natomiast nie szukamy za dużych, odległych miejsc, dlatego, że matka też musi usłyszeć i te maluchy nakarmić - mówi Białowolska-Barnyk.

Jeśli ptak jest ranny lub leży bez ruchu, należy skontaktować się z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Natalii Chodań

