Co zrobić, gdy znajdziemy podlota?

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Zabieranie takiego podlota z naturalnego środowiska znacznie obniża jego szanse na przetrwanie.Ptaki, które nie osiągnęły jeszcze pełnej samodzielności, ale nie przebywają już w gnieździe, są nazywane podlotami. Najczęściej posiadają one już wiele dorosłych piór, w przeciwieństwie do piskląt pokrytych wyłącznie puchem.W miastach szczególnie często można się natknąć na podloty ptaków krukowatych i drozdów. Marzena Białowolska-Barnyk z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt radzi, aby poobserwować chwilę z dystansu, czy zwierzę jest pod opieką rodziców.- Przede wszystkim zwracamy uwagę na wszystkie małe ptaki, które będą się pojawiały na ziemi. Spokojnie możemy przy pomocy patyka z chodnika je przenieść dalej w krzaki, natomiast nie szukamy za dużych, odległych miejsc, dlatego, że matka też musi usłyszeć i te maluchy nakarmić - mówi Białowolska-Barnyk.Jeśli ptak jest ranny lub leży bez ruchu, należy skontaktować się z Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.