Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Morze kotylionów, flag i pamięci. Szczecin świętuje 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Główne uroczystości odbyły się na Jasnych Błoniach.

- To jest przede wszystkim święto demokracji i nowoczesnego świata, więc dzisiaj przychodzimy tutaj po to, żeby pochwalić się, że jesteśmy demokratycznym narodem, który miał pierwszy w Europie konstytucję - mówił Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

- No taki dzień dzisiaj, że wybraliśmy się z dziećmi tutaj, żeby poświętować wspólnie - mówiła uczestniczka wydarzenia.

- Czyli przejażdżka rowerowa, ale też pamięć o konstytucji? - dopytywała reporterka

- Jak najbardziej. Rekreacja i pamięć o konstytucji. Myślę, że trzeba przekazywać młodszym pokoleniom, jakie to dzisiaj ważne święto - odpowiedziała uczestniczka.

- Kotyliony są, flaga widzę tutaj w ręku. Świętujemy? - pytała dziennikarka.

- Świętujemy oczywiście, no bo jesteśmy Polakami. - Wspieram mojego brata w pierwszych krokach wojskowej kariery. - No, ale też świętujemy konstytucję - odpowiedzieli uczestnicy.

Konstytucja 3 Maja uznawana jest za pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawę regulującą organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Anny Klimczyk

