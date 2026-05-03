Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja [ZDJĘCIA]

Morze kotylionów, flag i pamięci. Szczecin świętuje 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.





Główne uroczystości odbyły się na Jasnych Błoniach.- To jest przede wszystkim święto demokracji i nowoczesnego świata, więc dzisiaj przychodzimy tutaj po to, żeby pochwalić się, że jesteśmy demokratycznym narodem, który miał pierwszy w Europie konstytucję - mówił Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.- No taki dzień dzisiaj, że wybraliśmy się z dziećmi tutaj, żeby poświętować wspólnie - mówiła uczestniczka wydarzenia.- Czyli przejażdżka rowerowa, ale też pamięć o konstytucji? - dopytywała reporterka- Jak najbardziej. Rekreacja i pamięć o konstytucji. Myślę, że trzeba przekazywać młodszym pokoleniom, jakie to dzisiaj ważne święto - odpowiedziała uczestniczka.- Kotyliony są, flaga widzę tutaj w ręku. Świętujemy? - pytała dziennikarka.- Świętujemy oczywiście, no bo jesteśmy Polakami. - Wspieram mojego brata w pierwszych krokach wojskowej kariery. - No, ale też świętujemy konstytucję - odpowiedzieli uczestnicy.Konstytucja 3 Maja uznawana jest za pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawę regulującą organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli.