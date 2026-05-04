Matura, dzień pierwszy: Dziady czy Antygona? Dżuma czy Zbrodnia i kara?

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]
3 700 absolwentów szczecińskich szkół ponadpodstawowych rozpoczyna w poniedziałek egzamin dojrzałości.
Matura. Egzaminy pisemne od 4 do 21 maja, a ustne od 7 do 30 maja

O godzinie 9 maturzyści zmierzą się z językiem polskim na poziomie podstawowym. Jakich tematów się spodziewają? Zapytaliśmy o to absolwentów XVI LO w Szczecinie.

- Mam nadzieję, że będę mogła wykorzystać "Dżumę", moją ulubioną lekturę, do rozprawki, więc mam nadzieję, że będzie coś związanego z tą lekturą. - Ciężko mi tutaj wytypować jeden temat, ale myślę, że będzie coś ze zniewoleniem człowieka. Mam nadzieję, że wykorzystam jakieś fajne lektury. - Ciężko mi oszacować, ale również mam nadzieję, że użyję "Dżumy" lub na przykład "Zbrodni i kary". Ciężko mi wybrać jeden temat, ale mam nadzieję, że jakoś się uda. - Z mitologii najlepiej by było dla mnie. O "Antygonie", ale nic konkretnego nie mam... - Najbardziej chciałbym mieć "Dziady" i może "Wesele" Wyspiańskiego. - Może coś związanego z jakąś religią, z duchowością, coś w ten deseń. I to by mi bardzo pasowało - mówili.

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego.

Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca.

