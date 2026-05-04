Nowe życie dla amfiteatru i zamku w Połczynie-Zdroju

Będą pieniądze na dwie ważne inwestycje w Połczynie-Zdroju - modernizacja amfiteatru oraz wykonanie niezbędnych prac przy zamku otrzymały dofinansowanie od Zarządu Województwa.
Etap pierwszy remontu amfiteatru obejmie przebudowę sceny, widowni i zaplecza, budowę konstrukcji zadaszenia, wykonanie instalacji wodno‑kanalizacyjnej i elektrycznej oraz budowę nowego zadaszenia sceny. Wartość prac oszacowano na ok. 8 mln zł.
Dofinansowanie obejmuje również prace przy zamku w Połczynie‑Zdroju, gdzie wykonane zostaną niezbędne naprawy zabezpieczające obiekt i przygotowujące go do dalszych etapów rewitalizacji.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
