PolSca podsumowuje pierwszy rok obecności na rynku

- Nie potrzebujemy konkurencji wewnętrznej, chcemy być razem najwięksi na rynku - podkreśla członek zarządu spółki PolSca.

Operator promów, który tworzą firmy Unity Line, Polferries i EuroAfrica podsumował pierwszy rok obecności na rynku. Jak mówi członek zarządu, Paweł Pluto-Prądzyński, był to rok walki o PolSce.



- W maju zeszłego roku złożyliśmy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o koncentrację. Niestety, prawie do końca listopada trwała ta analiza wniosku, plus oczywiście później nasze sprawy organizacyjne spowodowały to, że 30 marca mogliśmy dopiero rozpocząć naszą działalność - wspominał.



Połączenie sił pomiędzy armatorami było koniecznością - dodaje Pluto-Prądzyński.



- Każdy z nas posiadał 3, 4, 5 promów. To jest na tyle nieduża ilość, że ciężko było mówić o rozwijaniu rynku jednocześnie chcąc utrzymać się na rynku, gdzie był core business, czyli Świnoujście - powiedział.



We flocie PolSca znajduje się 11 promów. Najnowszym, pływającym na trasie Świnoujście-Trelleborg jest Jantar Unity.



Jesienią ma dołączyć do niego bliźniaczy prom Bursztyn.



