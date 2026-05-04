PolSca podsumowuje pierwszy rok obecności na rynku

Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
- Nie potrzebujemy konkurencji wewnętrznej, chcemy być razem najwięksi na rynku - podkreśla członek zarządu spółki PolSca.
Operator promów, który tworzą firmy Unity Line, Polferries i EuroAfrica podsumował pierwszy rok obecności na rynku. Jak mówi członek zarządu, Paweł Pluto-Prądzyński, był to rok walki o PolSce.

- W maju zeszłego roku złożyliśmy do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o koncentrację. Niestety, prawie do końca listopada trwała ta analiza wniosku, plus oczywiście później nasze sprawy organizacyjne spowodowały to, że 30 marca mogliśmy dopiero rozpocząć naszą działalność - wspominał.

Połączenie sił pomiędzy armatorami było koniecznością - dodaje Pluto-Prądzyński.

- Każdy z nas posiadał 3, 4, 5 promów. To jest na tyle nieduża ilość, że ciężko było mówić o rozwijaniu rynku jednocześnie chcąc utrzymać się na rynku, gdzie był core business, czyli Świnoujście - powiedział.

We flocie PolSca znajduje się 11 promów. Najnowszym, pływającym na trasie Świnoujście-Trelleborg jest Jantar Unity.

Jesienią ma dołączyć do niego bliźniaczy prom Bursztyn.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
