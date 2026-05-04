Kołobrzeskie "Psiecko" - nowy mural w centrum miasta

Nowy mural powstał w centrum Kołobrzegu. Przy ulicy Wąskiej można już obserwować „Psiecko”.

„Psiecko” to neologizm określający psa traktowanego przez właścicieli nie jak pupila, lecz pełnoprawnego członka rodziny.Mateusz Ruminkiewicz, autor muralu przedstawił twarz dziecka z kapturem przypominającym głowę psa. Artysta osadził wielkoformatową postać na ścianie dawnych pawilonów handlowych.Jak mówi, pomocna okazała się tu technologia, ale też jeden z okolicznych mieszkańców, który z okna oglądał dotychczas szary mur.- Z tego sąsiedniego bloku nawinął się mieszkaniec, który mi udostępnił prąd. I wieczorem mogłem sobie wyświetlić rzutniczkiem rozrys. Także fajnie wszystko się składa w fajnym miejscu - dodaje autor muralu.Przechodnie pozytywnie oceniają efekt końcowy.- Kolorowo się zrobiło. - No fajny. - Podoba się, ładny jest - mówią Kołobrzeżanie.Samo malowanie trwało trzy dni. Nie jest to pierwsza praca tego artysty w przestrzeni publicznej na terenie Kołobrzegu. Jego murale można oglądać także przy ulicy Drzymały i Strzeleckiej.