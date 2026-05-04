Bieg Sztafet Firmowych na Jasnych Błoniach

Region Milena Milewska

Jasne Błonia w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
23 maja Jasne Błonia wypełnią się sportową energią.
To już ostatnia szansa, by zadbać o aktywność swoich pracowników, zapisując ich na Swanson Business Race - Bieg Sztafet Firmowych, do czego zachęca organizator Marcin Paprocki.

- Mamy na liście startowej ponad 400 sztafet, co oznacza, że mamy ponad 1600 osób. Dzisiaj do końca dnia jeszcze można się zapisać. Dużo firm się ściga ze sobą, między sobą i rywalizuje, ale dużo firm traktuje to jako fajną integrację zespołową - mówi organizator.

Bieg odbywa się w systemie 4x4 - każdy z czterech uczestników musi pokonać dystans 4. kilometrów. Dodatkową motywacją może być szczytny cel.

- W ramach naszych pakietów można na poziomie rejestracji sobie wybrać pakiet zwykły albo pakiet superbohaterski, my to tak nazywamy. To jest dokładnie 100 złotych większy pakiet, ale my to w całości przekazujemy do Fundacji - dodaje.

Ta kwota trafi do Ligi Superbohaterów - w ubiegłym roku udało się zebrać 33 tysiące 900 złotych.

Tegoroczna trasa biegu, na życzenie uczestników, będzie trochę łatwiejsza, by zawodnicy mieli jeszcze więcej radości ze wspólnego biegania.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
