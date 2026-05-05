Dach powstanie nad trybunami stadionu w Złocieńcu

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Trybuny na stadionie miejskim w Złocieńcu będą zadaszone. Miasto liczy na dofinansowanie z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Projekt zakłada budowę stalowej wiaty nad środkową częścią trybun. Konstrukcja obejmie trzyrzędową trybunę o długości około 14 metrów, szerokości 7 metrów oraz powierzchni dachu wynoszącej prawie 100 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji przewidziano również wykonanie oświetlenia trybuny oraz kompleksowe roboty budowlane, instalacyjne i geodezyjne.

Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na ponad 260 tysięcy złotych, z czego wnioskowana kwota pomocy wynosi ponad 150 tysięcy. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to czerwiec przyszłego roku.

