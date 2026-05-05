Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

RSnW: ekspert o redukcji amerykańskich wojsk w Europie

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Redukcja amerykańskich wojsk w Europie to sygnał zmiany strategicznych priorytetów USA, ale nie powód do paniki – ocenił ekspert w audycji „Radio Szczecin na wieczór”.
Pentagon zapowiada wycofanie pięciu tysięcy żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższego roku. Zdaniem prof. Arkadiusza Stempina z Uczelni Korczaka w Warszawie, decyzja USA nie osłabia systemu, ale wymusza reakcję Europy.

- Nie narusza strukturalnie ich obecności i ich siły, ale odejmuje pięć tysięcy żołnierzy, których nie będzie. Jest to pewna luka, którą w tej chwili ad hoc Europejczycy musieliby wypełnić, a szczególnie Niemcy - powiedział prof. Stempin.

Ekspert podkreśla też, że to część większego zwortu geopolitycznego USA.

- Geopolitycznie Stany Zjednoczone dryfują od Europy i tu też należy widzieć to operacyjne pociągnięcie Donalda Trumpa nie tylko w tym takim afekcie antyeuropejskim czy antyniemieckim, ale w ogóle w przesunięciu środka ciężkości na tę oś Pacyfiku - uważa profesor Stempin.

W Niemczech stacjonuje obecnie około 40 tysięcy amerykańskich żołnierzy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Zdaniem prof. Arkadiusza Stempina z Uczelni Korczaka w Warszawie, decyzja USA nie osłabia systemu, ale wymusza reakcję Europy.
Ekspert podkreśla też, że to część większego zwortu geopolitycznego USA.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 11:00 serwis z godziny 10:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka uderzyła w kładkę przy targowisku Manhattan
    (od 30 kwietnia oglądane 4330 razy)
  2. Wypadek na Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od 01 maja oglądane 2181 razy)
  3. Lider z wiceliderem w Szczecinie. Pogoń nie rezygnuje z walki o mistrza
    (od 29 kwietnia oglądane 2136 razy)
  4. Problemy z szynami w Szczecinie powodują utrudnienia [AKTUALIZACJA]
    (od przedwczoraj oglądane 2100 razy)
  5. Utrudnienia na zachodniopomorskich drogach
    (od przedwczoraj oglądane 2030 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Olgierd Geblewicz
Dzień św. Floriana, a to oznacza, że świętują strażacy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wielka Majówka w Międzyzdrojach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Konstanty Oświęcimski
Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ostatni dzień Jarmarku Szczecińskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty