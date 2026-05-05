Królowa nauk czy królowa strachu? Maturzyści przed egzaminem [ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Szklany kotek na szczęście, cztery zapasowe kalkulatory i duża doza spokoju. Maturzyści mierzą się we wtorek z "królową nauk".
Ci ze szczecińskiego 13. Liceum Ogólnokształcącego przekonują, że egzamin w wersji podstawowej to dla nich formalność.

Matematyka - królowa nauk, ale też królowa strachu, Boimy się? - pytała reporterka.

- Nie w ogóle, teraz wcale, bo to jest tylko podstawa, tutaj się w ogóle nie stresuję. - Najbardziej chyba boimy się prawdopodobieństwa, ewentualnie jakichś dowodów ciężkich, ale myślę, że poza tym to luzik. - Matematyka to jest moja pięta achillesowa, więc zawsze jest lekki stres, ale staram się pozytywnie nastawić. Mam tutaj w kieszonce takiego kotka na szczęście, moja mama mi dała malutkiego. - Bardziej skupiam się na moich rozszerzeniach, ale uważam, że dobrze mi pójdzie matematyka podstawowa. Przewiduje jakieś 80 procent - mówili maturzyści z "Trzynastki".

Egzamin z matematyki jest obowiązkowy i trwa 180 minut.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
