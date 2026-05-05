Zostawił psy w aucie. W samochodzie znaleziono coś jeszcze

Dwie sprawy załatwione za jednym zamachem. W Połczynie-Zdroju policjanci zostali wezwani na jedną z ulic, gdzie w aucie były pozostawione bez opieki dwa psy.
Funkcjonariusze ustalili właściciela samochodu. Okazał się nim 67-letni mieszkaniec powiatu świdwińskiego. Za pozostawienie psów w aucie odpowie przed sądem.
Przy okazji okazało się, że mężczyzna może mieć związek z włamaniem do jednej z piwnic na terenie Połczyna-Zdroju. W pojeździe znaleziono m.in. elektronarzędzia pochodzące z kradzieży.
67-latek został zatrzymany.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
