Królowa nauk oswojona. "Mogłabym to zrobić w godzinę" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Teraz złe wieści dla fanów dramatu. Po egzaminie maturalnym z matematyki przed 9. Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie nie było słychać rozpaczy ani zgrzytania zębami, tylko westchnienia ulgi.
Abiturienci przekonywali, że królowa nauk była dla nich nadzwyczaj łaskawa i liczyli procenty z egzaminu - bez brudnopisu.

- Myślę, że jak nie będzie 100%, to się obrażę. Mogłabym to zrobić w godzinę. Bardzo prosty, chociaż nie wiem jak względem pozostałych lat, ponieważ nie rozwiązuje arkuszy z podstawy. - Myślę, że 90% przynajmniej będzie. Matura była raczej łatwa. - Parę zadań było bardziej na myślenie, ale myślę, że poziom w miarę ok. - Mi ogólnie zajęło to godzinę i 40 minut, potem jeszcze sprawdzałem sobie kolejne 20 minut. Wyszedłem o 11 chyba, jako jeden z pierwszych. - Dobrze poszło, ja sprawdziłam ten arkusz trzy razy, mam nadzieję, że dobrze zrobiłam wszystko. - Ja jestem na matematycznym profilu, więc podstawa była w porządku, naprawdę - mówili.

W środę na maturzystów czeka obowiązkowy egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Start o godzinie 9.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Anny Klimczyk
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

