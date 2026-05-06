"To był jedyny właściwy kurs"

Zdaniem prezesa Polskiej Żeglugi Bałtyckiej utworzenie marki PolSca było najlepszym wyjściem dla polskich armatorów.

PolSca to operator promowy, który powstał w ramach współpracy Euroafrici, Unity Line i właśnie PŻB. Kooperacja ma pozwolić branży m.in. na skuteczniejszą konkurencję na Bałtyku z zagranicznymi armatorami.Do tej pory polskie firmy rywalizowały - to była absurdalna sytuacja, która mogła się fatalnie skończyć dla wszystkich polskich spółek. Porozumienie udało się podpisać w ostatnim momencie - oceniał w "Rozmowie pod krawatem" Piotr Redmerski. Są też już plany rozwoju projektu.- To jeszcze rok, dwa, gdybyśmy konkurowali z sobą, gdybyśmy mieli potworne kłopoty, żeby odbudować ten rynek. Będziemy teraz wymieniać promy na dużo większe i to dla klientów na pewno będzie korzystniejsze. Będziemy im więcej odejść oferować - powiedział prezes PŻB.PolSca ma 11 promów. Ostatni to Jantar Unity, jesienią do floty dołączy jego bliźniak - Bursztyn.