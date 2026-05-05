Rozpoczną się poszukiwania ofiar podobozu KL Ravensbrück w Kaliszu Pomorskim

Region Weronika Łyczywek

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
W maju rozpoczną się poszukiwania miejsc pochówków ofiar byłego podobozu KL Ravensbrück w Kaliszu Pomorskim.
To w ramach prowadzonego przez szczeciński Instytut Pamięci Narodowej śledztwa, dotyczącego popełnienia tam zbrodni nazistowskich.

Działania mają na celu ustalenie pełnej liczby ofiar tego miejsca - mówi naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie prok. Marek Rabiega.

- W zakresie podobozu w Kaliszu Pomorskim wytypowaliśmy miejsca, które mogą być miejscami pochówków więźniów, którzy tam zmarli lub zostali zamordowani - powiedział Rabiega.

Badania przeprowadzą archeolodzy i antropolodzy.

- To typowanie ma charakter procesowy, naukowy. Natomiast żeby zweryfikować to nasze założenie, trzeba przeprowadzić prace sondażowe i one w maju już są zaplanowane - dodał.

Podobóz w Kaliszu Pomorskim działał od lipca 1944 do lutego 1945 roku. Przebywało w nim prawie tysiąc więźniów różnych narodowości - najwięcej było Polaków. Wykorzystywani byli między innymi do pracy przymusowej w pobliskich zakładach zbrojeniowych.

Na terenie Pomorza Zachodniego działały trzy podobozy będące filiami niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück - w Kluczewie, Kaliszu Pomorskim i Chojnie.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
