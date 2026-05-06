Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Maturzyści najchętniej wybierali język angielski

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Po języku polskim i matematyce czas na język obcy. I choć maturzyści w większości postawili na egzaminacyjne klasyki, takie jak angielski i niemiecki to niektórzy wyłamali się ze schematu.
Paweł Palczyński Zachodniopomorski Kurator Oświaty poinformował, że maturzyści najchętniej wybierali język angielski. Przystępuje do niego ponad 70 proc. z nich, czyli ponad 12 tys. osób

- Drugim językiem, który jest wybierany jest język niemiecki, ale przystępuje do niego 268 osób, czyli zdecydowanie mniej - powiedział kurator oświaty.

Palczyński dodał, że niektórzy postawili na oryginalne wybory.

- Uczniowie wybrali również, chociaż w zdecydowanie mniejszej liczbie, takie języki jak włoski czy hiszpański. Zdają po cztery osoby te języki, język francuski zdają dwie osoby.

Egzamin maturalny z języka obcego na poziomie podstawowym rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa 120 minut.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Paweł Palczyński Zachodniopomorski Kurator Oświaty poinformował, że maturzyści najchętniej wybierali język angielski. Przystępuje do niego ponad 70 proc. z nich, czyli ponad 12 tys. osób
Palczyński dodał, że niektórzy postawili na oryginalne wybory.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 9:00 serwis z godziny 8:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

maj 2026
poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najczęściej czytane

  1. Ciężarówka uderzyła w kładkę przy targowisku Manhattan
    (od 30 kwietnia oglądane 4416 razy)
  2. Wypadek na Alei Wojska Polskiego w Szczecinie
    (od 01 maja oglądane 2273 razy)
  3. Wójt gminy Rewal odnosi się do krytyki budowy Hotelu Gołębiewski w Pobierowie
    (od przedwczoraj oglądane 2270 razy)
  4. Problemy z szynami w Szczecinie powodują utrudnienia [AKTUALIZACJA]
    (od 03 maja oglądane 2185 razy)
  5. Utrudnienia na zachodniopomorskich drogach
    (od 03 maja oglądane 2086 razy)
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Królowa nauk oswojona. "Mogłabym to zrobić w godzinę" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu oficjalnie odsłonięta [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
Dzień św. Floriana, a to oznacza, że świętują strażacy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Wielka Majówka w Międzyzdrojach [WIDEO, ZDJĘCIA]
Konstanty Oświęcimski

Najnowsze podcasty