Po języku polskim i matematyce czas na język obcy. I choć maturzyści w większości postawili na egzaminacyjne klasyki, takie jak angielski i niemiecki to niektórzy wyłamali się ze schematu.

Paweł Palczyński Zachodniopomorski Kurator Oświaty poinformował, że maturzyści najchętniej wybierali język angielski. Przystępuje do niego ponad 70 proc. z nich, czyli ponad 12 tys. osób- Drugim językiem, który jest wybierany jest język niemiecki, ale przystępuje do niego 268 osób, czyli zdecydowanie mniej - powiedział kurator oświaty.Palczyński dodał, że niektórzy postawili na oryginalne wybory.- Uczniowie wybrali również, chociaż w zdecydowanie mniejszej liczbie, takie języki jak włoski czy hiszpański. Zdają po cztery osoby te języki, język francuski zdają dwie osoby.Egzamin maturalny z języka obcego na poziomie podstawowym rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa 120 minut.