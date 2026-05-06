Szczeciński ekopatrol wystartuje od września.

Znamy datę uruchomienia w Szczecinie tzw. ekopatrolu.

Informację tę przekazał radnym - w trakcie posiedzenia Komisji d/s Budżetu - zastępca prezydenta Łukasz Kadłubowski.- Będziemy uruchamiać nabór na strażników do ekopatrolu. Po przeszkoleniu najprawdopodobniej na początku września taki ekopatrol już wejdzie do funkcjonowania.Szczeciński ekopatrol - wraz z jego uruchomieniem - wzbogaci się także o dwa nowe pojazdy elektryczne. Ich zakup - w kwocie 235 tysięcy złotych - zaakceptować mają w trakcie najbliższej sesji szczecińscy radni.