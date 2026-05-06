Pierwszy etap przebudowy ulicy Emilii Plater

Region Adam Wosik

Mat. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Około czterech miesięcy potrwa pierwszy etap przebudowy ulicy Emilii Plater w Szczecinie.
W tym czasie utrudnienia - głównie dla kierowców - obejmą odcinek od skrzyżowania z ulicą Firlika do skrzyżowania z ulicą Miedzianą - zapowiada zastępca Prezydenta Michał Przepiera. Dodaje jednocześnie, że wprowadzana obecnie tymczasowa organizacja ruchu obowiązywać będzie jedynie przez dwa najbliższe tygodnie.

- Zaczynamy od niewielkiej zmiany, ale już mającej swój wpływ, czyli ruchu wahadłowego. Oczywiście będzie to związane również w pewnym sensie z parkowaniem samochodów, zatem zachowamy tam dużą uważność, dlatego że po prostu będzie puszczany ruch raz z jednej strony, raz z drugiej strony - tłumaczy Przepiera.

Całkowita przebudowa ulicy Emilii Plater zakończy się prawdopodobnie w połowie przyszłego roku. Jej koszt to, prawie 20 milionów złotych.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
