Wsparcie dla pszczelarzy z regionu

Pszczelarze z regionu ponownie mogą liczyć na wsparcie.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs, którego celem jest poprawa zdrowotności i liczebności rodzin pszczelich. Środki będzie można przeznaczyć na zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi.Na ten cel przeznaczono 300 tys. złotych. Wnioski można składać poprzez serwis Witkac.pl.Nabór trwa do 31 maja.W ubiegłym roku zakupiono aż 72 tony karmy, która trafiła do ponad 1400 pszczelarzy w regionie.