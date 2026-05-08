Wsparcie dla pszczelarzy z regionu

Pszczelarze z regionu ponownie mogą liczyć na wsparcie.
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs, którego celem jest poprawa zdrowotności i liczebności rodzin pszczelich. Środki będzie można przeznaczyć na zakup karmy z dodatkami prebiotycznymi.
Na ten cel przeznaczono 300 tys. złotych. Wnioski można składać poprzez serwis Witkac.pl.
Nabór trwa do 31 maja.
W ubiegłym roku zakupiono aż 72 tony karmy, która trafiła do ponad 1400 pszczelarzy w regionie.
Edycja tekstu: Natalia Chodań