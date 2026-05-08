Sytuacja nie jest aż tak tragiczna - zapewnia dyrektor Centrum Solidarności Stocznia

Sebastian Ligarski wyjaśnia, w jakim stanie jest budynek, w którym mieści się m.in. historyczna świetlica stoczniowa i zapewnia, że instytucja wciąż się rozwija.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Ligarski w ten sposób odniósł się do słów marszałka województwa, który alarmował - także na naszej antenie - że budowla potrzebuje remontu nawet za 200 milionów złotych.Bez takiego wsparcia budynek może się w końcu zawalić - mówił Olgierd Geblewicz.Sytuacja nie przedstawia się jednak aż tak tragicznie i wciąż się poprawia - mówił Ligarski w "Rozmowie pod krawatem".- Wyrzuciliśmy stamtąd tonę śmieci, zabezpieczyliśmy dach, uporządkowaliśmy zieleń dookoła, doprowadziliśmy do świetlicy prąd. Zainstalowaliśmy cały monitoring wokół budynku, co pozwala nam kontrolować osoby, które poruszają się wokół budynku - dodaje dyrektor.Przypomnijmy, że marszałek proponuje połączenie CSS z Centrum Dialogu Przełomy.W ten sprawie trwa wymiana korespondencji z Ministerstwem Kultury.