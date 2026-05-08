Sytuacja nie jest aż tak tragiczna - zapewnia dyrektor Centrum Solidarności Stocznia

Sebastian Ligarski wyjaśnia, w jakim stanie jest budynek, w którym mieści się m.in. historyczna świetlica stoczniowa i zapewnia, że instytucja wciąż się rozwija.
Bez takiego wsparcia budynek może się w końcu zawalić - mówił Olgierd Geblewicz.
Sytuacja nie przedstawia się jednak aż tak tragicznie i wciąż się poprawia - mówił Ligarski w "Rozmowie pod krawatem".
- Wyrzuciliśmy stamtąd tonę śmieci, zabezpieczyliśmy dach, uporządkowaliśmy zieleń dookoła, doprowadziliśmy do świetlicy prąd. Zainstalowaliśmy cały monitoring wokół budynku, co pozwala nam kontrolować osoby, które poruszają się wokół budynku - dodaje dyrektor.
Przypomnijmy, że marszałek proponuje połączenie CSS z Centrum Dialogu Przełomy.
W ten sprawie trwa wymiana korespondencji z Ministerstwem Kultury.
